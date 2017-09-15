Уряд стурбований "Північним потоком-2" – Гройсман

Уряд України стурбований реалізацією проекту газопроводу «Північний потік-2», по якому Росія планує транспортувати газ по дну Балтійського моря в обхід території України, і вважає, що це питання вимагає ретельнішого вивчення.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу за підсумками зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовічем.

«Уряд стурбований «Північним потоком-2». Ми вважаємо, що це питання вимагає ретельнішого вивчення по лінії ЄС і наших міжнародних партнерів. Але я глибоко переконаний, що ми і в цьому питанні також маємо бути готові», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E. On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2», який доповнить вже працюючу першу нитку - «Північний потік-1».

Напри квітня 2017 року «Газпром» і його європейські партнери підписали угоду про фінансування «Північного потоку-2».

Раніше екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначав, що якщо Росія і деякі західні компанії збудують «Північний потік-2», то це позбавить Україну 2 млрд дол. прибутку, Словаччину - 0,8 млрд дол., Польщу - 0,4 млрд дол., а також поставить під загрозу енергетичну незалежність Європейського Союзу.

За оцінками голови національного холдингу «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в ЄС і не забезпечує Євросоюзу доступу до нових джерел газу.

14 вересня європейський комісар з питань клімату та енергетики Мігель Каньєте на засіданні Європарламенту заявив, що немає необхідності в реалізації «Північного потоку-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується збудувати поряд з уже існуючою першою ниткою «Північного потоку».