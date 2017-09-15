Україна забезпечена енергоресурсами для нового опалювального сезону - Гройсман

Україна нагромадила достатню кількість енергоресурсів для проходження опалювального періоду 2017-2018 років, повідомив під час засідання Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми якісно підготувалися до зими, ми маємо всі запаси, починаючи від газу і закінчуючи всім необхідним для того, щоб увійти планово в новий опалювальний сезон і пройти гідно зиму», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд України виділив на підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років 9 млрд грн.

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Очікується, що Україна до початку опалювального сезону 2017/2018 років нагромадить в підземних сховищах природного газу понад 16 млрд куб. м «блакитного» палива.

При підготовці до опалювального періоду 2016/2017 років Міненерговугілля також наполягало на необхідності нагромадити 17 млрд куб. м газу, тоді як керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 млрд куб. м буде цілком достатньо.

В результаті, в опалювальний сезон 2016/2017 років Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м і завершила сезон із 8,4 млрд куб. м.