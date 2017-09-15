У Єврокомісії назвали умови для збереження транзиту російського газу через Україну

Ключовими умовами для збереження обсягів транзиту російського газу через територію України в країни ЄС після 2019 року, коли завершується діючий транзитний контракт з «Газпромом», є поділ національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України», незалежна робота регулятора ринку - Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, а також залучення європейської компанії до управління газотранспортною системою України.

Читайте такожКабмін і "Нафтогаз" "посварилися" через реформування ГТС

Про це під час щорічної конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) заявив віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович.

«Я вірю, що анбандлінг (розділення «Нафтогазу» - УНІАН), незалежний регулятор і прихід європейських компаній з високою репутацією в Україну, щоб оперувати цією інфраструктурою (газотранспортною системою - УНІАН), - це ключове та дуже важливе», - сказав він.

Також Шефчович додав, що в Єврокомісії «добре розуміють, що їм справді не подобається» проект будівництва газопроводу «Північний потік - 2», який йде в обхід території України, і виступають за подальше ведення переговорів, для того щоб врахувати інтереси України і зберегти транзит українською територією.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв говорив, що держхолдинг має намір залучити до управління українською ГТС європейського партнера. 11 вересня він повідомив, що інтерес до управління газотранспортною системою України виявляють чотири найбільші світові компанії - оператори газотранспортних систем.

Також у «Нафтогазі» зазначали, що наявність європейського партнера в управлінні українською ГТС необхідна для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином, зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».