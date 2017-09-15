Збереження обсягів транзиту газу через Україну допоможе стримати подальшу агресію РФ – "Нафтогаз"

Збереження обсягів транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу після 2019 року, коли завершується діючий транзитний контракт із «Газпромом», грає роль фактору, який буде стримувати Росію від спроби можливого подальшого вторгнення в Україну.

Таку думку під час щорічного Ялтинського економічного форуму висловив голова правління національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Якщо «Північний потік» буде побудований зараз, ми опинимося у великій небезпеці, не тільки з точки зору економічних перспектив, але також із точки зору перспектив загальної безпеки... Путіну необхідно вирішити, чи розглядатиме він повне вторгнення в Україну і що тоді буде з експортом газу в ЄС... І, якщо відповідь буде "ні", а зараз це відповідь «ні», можливо, це (значний транзит газу через територію України - УНІАН) одна з тих речей, яка стримує його від вторгнення в Україну», - сказав Коболєв, додавши, що для України збереження обсягів транзиту до країн ЄС - це стратегічне завдання.

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Також він зазначив, що проведення процедури анбандлінга, тобто виділення з «Нафтогазу» функції транспортування газу в окрему компанію, і залучення європейського партнера до управління українською газотранспортною системою - це обов'язок українського парламенту і уряду.

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» був укладений у 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста неодноразово заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України до країн ЄС (до 15 млрд куб. м на рік) із 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів - газопроводу по дну Балтійського моря («Північний потік-2») і Чорного моря («Турецький потік»).

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, «Північного потоку-1»), «Газпром» часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачку газу через територію України через ремонти на морських газопроводах.

Цього року фіксуються рекордні показники транзиту російського газу. За даними «Укртрансгазу», за 8 місяців 2017 року транзит газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 млрд куб. м.