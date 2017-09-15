Siemens відмовився постачати обладнання в Україну через замовлення в РФ – голова "Нафтогазу"

Німецький концерн Siemens, який мав намір поставити в Україну компресор для роботи газотранспортної системи країни, перервав цю поставку через можливу втрату російського ринку збуту.

Про це під час щорічної конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) повідомив голова правління національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Перші компресори вже привезли, це були компресори Siemens. Але за деякий час до нас зателефонували із Siemens і сказали, що якщо вони привезуть ще одну машину, то їхні поставки в Росію будуть зведені до нуля», - сказав Коболєв.

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Як повідомляв УНІАН, Росія поставила в Крим турбіни Siemens для електростанцій, а одним із підрядників, які займаються їх установкою, є компанія "Интеравтоматика", в якій Siemens володіє 45,7%.

В уряді Німеччини вже заявляли, що обман Москви, яка, всупереч контрактам, завезла з Росії до Криму турбіни компанії Siemens, призведе до подальшого погіршення відносин двох країн. У Росії заявили, що електростанції, для яких завезли турбіни, все одно запустять, як і заплановано, в 2018 році.