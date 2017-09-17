В окупованому Криму попередили про можливі відключення світла

У окупованому Криму в осінньо-зимовий період можливі відключення електроенергії у відповідності до затверджених графіків.

Про це повідомив підконтрольний Кремлю заступник міністра палива та енергетики півострова Сергій Бажан, пише Крим.Реалії.

«На осінньо-зимовий період в Криму і Севастополі прогнозується споживання електроенергії в 1467 МВт. 1181 МВт буде проходити на півострів, а 286 МВт в Севастополь. Минулого року найвищий максимум вечірнього споживання за останні п'ять років склав 1456 МВт. Так, враховуючи тенденції розвитку Криму планується розробити графік тимчасових відключень», – сказав Бажан.

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"Заступник міністра" уточнив, що всі графіки будуть узгоджені "Крименерго" і обсяг відключень складе до 360 МВт.

На сайті російського Мінпаливенерго і "Крименерго" немає інформації щодо відключень світла в осінньо-зимовий період.

Напередодні в "Крименерго" звернулися до жителів анексованого півострова з проханням економити електроенергію у вечірній час – години найбільших навантажень.