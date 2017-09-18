Ціни на нафту почали тиждень зі зростання

Нафта дорожчає вранці в понеділок на сигналах про зростання попиту на нафтопродукти і статистикою про зниження бурових установок у США, повідомляє Росбалт.

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"За станом на 08:42 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,14%, до 55,70 долара за барель. Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,10%, до 50,49 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Ціни на нафту зростають на прогнозах організації країн-експортерів нафти ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства (IEA) про зростання попиту на нафту і похідні продукти в зв'язку зі скороченням видобутку в серпні. Так, за даними IEA, виконання угоди по скороченню нафтовидобутку країнами ОПЕК зросла до 82% у серпні з 75% в липні. Видобуток у звітному місяці скоротився на 210 тисяч барелів нафти на день, до 32,67 мільйона барелів.

Крім того, попит на нафту підтримується даними американської статистики. Згідно з даними BHGE, за підсумками що завершився 15 вересня робочого тижня число бурових установок у США зменшилася на вісім штук, або на 0,85%, до 936 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 430 штук, або в 1,85 рази.

Кількість нафтових бурових установок скоротилася на сім, чи на 0,92%, до 749 одиниць. Кількість газодобувних установок зменшилася за тиждень на одну штуку, або на 0,53%, до 186 штук.