У порту "Южний" почали розвантаження четвертого балкера з вугіллям з ПАР

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК прийняв у порту "Южний" (Одеська область) четверте судно з 75 тисячами тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, який надійшов з Південно-Африканської Республіки, повідомила прес-служба компанії.

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"Балкер Semiramis доставив до України 75 тисяч тонн південноафриканського антрациту. Після розвантаження в порту "Южний" вугілля попрямує на склади Придніпровської та Криворізької ТЕС для того, щоб станції мали ресурс для роботи в осінньо-зимовий період", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадують, що у рамках укладеного контракту ДТЕК вже імпортував в Україну 225 тисяч тонн антрациту з ПАР. Перше судно з 75 тисяч тонн антрациту для теплоелектростанцій ДТЕК прибуло в Україну 25 травня. Загалом у ПАР компанія законтрактувала 675 тисяч тонн вугілля.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого зосереджена в районах у Донецькій і Луганській областях, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК прийняв рішення поставляти вугілля з шахт Ростовської області та уклав контракт на постачання вугілля з ПАР в обсязі понад 600 тисяч тонн з можливістю збільшення об'єму до 1 мільйона тонн. Перше судно в "Південному" ДТЕК прийняв 25 травня.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент". У вугільний блок ДТЕК входять "ДТЕК Павлоградвугілля" (об'єднує 10 шахт), "ДТЕК Добропіллявугілля" (5 шахт), "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", "ДТЕК Ровенькиантрацит" (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "ДТЕК Свердловантрацит" (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), "Шахта "Білозерська", шахтоуправління "Обухівська" і п'ять збагачувальних фабрик.