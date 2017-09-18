Westinghouse поставить "Енергоатому" обладнання для підвищення безпеки українських АЕС

Американсько-японська компанія Westinghouse підписала з Національною атомною енергогенеруючою компанією "Енергоатом" контракт на поставку систем моніторингу для чотирьох блоків Запорізької АЕС, що є частиною комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки українських АЕС, яка виконується в рамках кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським співтовариством з атомної енергії (Евратомом), повідомила прес-служба Westinghouse.

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"Цей проект підтверджує, що Westinghouse є високопрофесійним постачальником автоматизованих систем на атомно-енергетичний ринок України, і відображає високу ступінь впевненості НАЕК "Енергоатом" Westinghouse як надійного постачальника високотехнологічних рішень в області безпеки для українських АЕС", - цитуються в повідомленні слова віце-президента та керуючого директора Westinghouse по країнам Північної Європи Азіз Дага.

Повідомляється, що Westinghouse поставить системи аварійного та післяаварійного моніторингу, а також системи контролю концентрації водню для блоків №3, №4, №5 та №6 Запорізької АЕС. Модифікації включають системи моніторингу разом з апаратурою контролю під час проектних і запроектних аварій, а також різні додаткові компоненти.

В обсяг робіт за контрактом включаються також шеф-монтаж, навчання персоналу, гарантії на обладнання та послуги.

В ході виконання проекту Westinghouse працюватиме разом з досвідченими українськими компаніями, в тому числі з "Вестрон" - спільним підприємством Westinghouse і НВО "Хартрон".

Зазначається, що проект розпочнеться з поставки для блоку №4 на початку 2018 року і завершиться постачанням для блоку №6 в кінці 2019 року. Завершальне приймальне випробування останньої поставленої системи планується на початок 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року Кабінет міністрів України затвердив Комплексну програму підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС на 2012-2017 роки. У 2015 році уряд продовжив термін її виконання до 2020 року.

У грудні 2012 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення "Енергоатомом" позик від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) для реалізації інвестиційного проекту з підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Загальна оцінна вартість програми становить понад 1,4 мільярда євро, в тому числі за рахунок кредитів ЄБРР та Євроатому - 600 мільйонів євро на паритетних умовах.

В результаті виконання цієї програми українські АЕС будуть приведені у відповідність з міжнародними стандартами безпеки відповідно до вимог МАГАТЕ.

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. На даний момент на чотирьох АЕС "Енергоатому" експлуатуються 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.