"Нафтогаз" з початку року сплатив до бюджету майже 85 мільярдів податків

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за вісім місяців 2017 року сплатила до державного бюджету 84,8 мільярда гривень податків та дивідендів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє прес-служба компанії.

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"За вісім місяців 2017 року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету 84,8 мільярда гривень податків та дивідендів, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Надходження від групи "Нафтогаз україни" склали 16% загальних доходів державного бюджету за вісім місяців 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як 2015 року компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку. Наприкінці червня 2017 року "Нафтогаз" завершив перерахування до держбюджету дивідендів за 2016 рік в розмірі 13,3 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.