До України прибуло п'яте судно з африканським вугіллям

Найбільший приватний енергохолдинг ДТЕК прийняв у порту «Южний» (Одеська обл.) п'яте судно з 75 тис. тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, яке надійшло з Південно-Африканської Республіки, повідомила прес-служба компанії.

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«Балкер «MIN SHENG 1» пришвартувався в порту о 22:30. Процес розвантаження займе орієнтовно три доби», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що балкер «Semiramis» з 80 тис.тонн антрациту, який прибув у «Южний» 17 вересня, станом на 8:00 сьогоднішнього дня розвантажено на 85%.

«Все імпортне вугілля буде відправлено на склади Придніпровської та Криворізької ТЕС, які допомагають покривати нестачу потужності в енергосистемі», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в жовтні ДТЕК очікує прибуття в Україну ще 150 тис. тонн південноафриканського вугілля. Всього вже доставлено 375 тис. тонн антрациту з ПАР.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований у районах в Донецькій і Луганській областях, підконтрольних бойовикам.

Для забезпечення стабільної роботи своїх ТЕС, які використовують антрацит, ДТЕК прийняв рішення поставляти вугілля з шахт Ростовської області і уклав контракт на поставку вугілля з ПАР в обсязі понад 600 тис. тонн з можливістю збільшення обсягу до 1 млн тонн. Перше судно в «Южному» ДТЕК прийняв 25 травня.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент». До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта« Білозерська , шахтоуправління «Обухівська» і п'ять збагачувальних фабрик.