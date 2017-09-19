В українські сховища закачали перші 3 мільйони кубів газу в режимі "митного складу"

Держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, закачала до підземних газосховищ перші 3 млн кубометрів газу за заявками провідних міжнародних трейдерів Trafigura (Швейцарія) і MND (Чехія) для зберігання палива в режимі «митний склад», що дає змогу трейдерам більш як 1000 днів зберігати природний газ в українських ПСГ без податків і митних зборів, повідомила прес-служба «Укртрансгазу».

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Очікується, що у вересні «Укртрансгаз» надасть відповідні брокерські послуги компаніям і, згідно з їх попередніми заявками, закачає в «митний склад» близько 50 млн куб. м природного газу.

«Уже 8 компаній, які займаються торгівлею газом і нафтопродуктами в багатьох країнах світу, уклали з «Укртрансгазом» договори з оформлення природного газу в режимі «митний склад», серед них міжнародні трейдери з Чехії, Швейцарії, Мальти і їх українські представництва. Також триває процес підписання договорів ще з рядом інших компаній», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в середині червня «Укртрансгаз» повідомив про відкриття митного складу на базі 10 підземних газових сховищ, що дасть змогу трейдерам більш як 1000 днів зберігати природний газ в українських сховищах без податків і митних зборів.

Повідомлялося, що «Укртрансгаз» є оператором найбільших в Європі ПСГ загальним обсягом 31 млрд куб. м, але в останні роки українські газосховища були завантажені менш ніж на 50%. Існуючі вільні потужності зберігання планується запропонувати іноземним трейдерам.

В першу чергу оператор української ГТС і системи газосховищ планує продавати послуги зберігання газу трейдерам із сусідніх країн, де існує дефіцит газових сховищ, - Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини і Молдови.