Оператори енергосистем України та Білорусі домовилися про аварійну взаємодопомогу

Держкомпанія "Укренерго", що займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України, уклала договори з білоруським "Біленерго" і республіканським унітарним підприємством електроенергетики "Об'єднане диспетчерське управління" (РУП "ОДУ") про надання аварійної взаємодопомоги в режимі паралельної роботи енергосистем України і Білорусі, повідомила прес-служба "Укренерго".

Читайте такожУкраїна готова відновити постачання електроенергії до Білорусі – Порошенко

"За результатами переговорів між "Укренерго", ДВО "Біленерго" і РУП "ОДУ" укладені договори про надання аварійної взаємодопомоги в режимі паралельної роботи енергосистем України та Республіки Білорусь", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, переговори відбулися на минулому тижні в рамках візиту білоруської делегації в Київ.

Наголошується, що згідно з українським законодавством, договори набудуть чинності після їх погодження Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Також були досягнуті домовленості про продовження співпраці в комерційному обмін електроенергією між енергосистемами країн.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2017 року Україна збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року на 60,9% - до 176,2 мільйона доларів.

При цьому 55,5% виручки від експорту припадало на поставки електроенергії до Угорщини, близько 22% - до Молдови і близько 18% – до Польщі.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія "Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.