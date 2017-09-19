Останні незалежні члени спостережної ради зібралися у відставку - "Нафтогаз"

Останні незалежні члени спостережної ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" повідомили про свій намір піти у відставку, повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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"Сьогодні, 19 вересня, останні незалежні члени спостережної ради "Нафтогазу" повідомили компанії про свій намір піти у відставку. Своє рішення Пол Уорвік та Маркус Річардс пов'язують зі згортанням реформ з боку уряду", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в своєму листі вони наголошують, що в квітні 2017 вони вже висловлювали представникам Кабінету Міністрів свою чітку позицію щодо невиконання урядом Плану реформування корпоративного управління "Нафтогазу".

"Незважаючи на запевнення, надані членам наглядової ради представниками вищого політичного керівництва України, протягом останніх п'яти місяців не відбулося жодних суттєвих зрушень вперед. Жодна з дій, які перебувають під контролем уряду, не було виконано. Навпаки, рівень політичного втручання у роботу "Нафтогазу" продовжує зростати і став, на жаль, очевидною нормою", - цитує текст листа прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Пола Уорвіка та Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

У середині квітня 2017 року пішла у відставку представник держави – Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради. Після цього його очолив Пол Уорвік.

На початку вересня цього року про намір піти у відставку повідомив Чарльз Проктор.