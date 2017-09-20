Нафта дорожчає на даних про запаси в США

Світові ціни на нафту в середу вранці зростають на даних Американського інституту нафти (API) про її запаси в США за тиждень, інвестори також чекають тих же даних від Міністерства енергетики країни, свідчать дані торгів.

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Вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,29%, до 55,30 долара за барель, ціна листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 0,60%, до 50,20 долара за барель, пише РИА Новости.

За даними API, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 15 вересня, зросли на 1,4 мільйона барелів, до 470 мільйонів барелів. При цьому запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга зросли на 422 тисячі барелів.

Пізніше в середу будуть опубліковані дані Міненерго США про запаси нафти в країні за тиждень. За прогнозами аналітиків, запаси збільшилися на 2,925 мільйона барелів, або на 0,62% — до 471,125 мільйона барелів.

Інвестори продовжують відігравати слова міністра нафти Іраку Джаббара аль-Лаібі, який заявив, що Ірак і деякі інші нафтовидобувні країни вважають, що необхідно скоротити видобуток в рамках угоди ОПЕК+ ще приблизно на 1%. За словами аль-Лаібі, скорочення видобутку країнами ОПЕК проходить добре, країни поза ОПЕК виконують умови угоди в меншій мірі, але це узгоджується з очікуваннями.

ОПЕК і ряд країн, що не входять в організацію, домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. У травні термін її дії був продовжений на дев'ять місяців — до кінця березня 2018 року.