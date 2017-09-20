"Нафтогаз" подав позов проти Росії на $5 мільярдів через захоплення активів у Криму

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» подав до Міжнародного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди) позов проти Росії з вимогою відшкодувати 5 млрд дол. збитків, яких зазнала компанія в результаті незаконного захоплення Росією активів "Нафтогазу" в Криму. Про це повідомила прес-служба компанії.

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«НАК «Нафтогаз України» і шість компаній, що входять до групи «Нафтогаз», .. - подали до суду, сформованого при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, позовну заяву про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Російською Федерацією активів групи в АР Крим. Збитки групи «Нафтогаз» у результаті окупації Криму наразі оцінюються експертами в суму близько 5 млрд дол.», - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією "Нафтогазу", до складу шести дочірніх компаній-позивачів увійшли «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», держпідприємство «Лікво», «Укргазвидобування», «Укртранснафта» і «Газ України».

«Винесення судом рішення у цій справі заплановано до кінця 2018 року», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. У результаті цієї анексії «Чорноморнафтогаз» втратив свої основні активи (зокрема, бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.

Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, більш відомої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.

У середині січня 2017 року «Нафтогаз» залучив міжнародну юридичну компанію Covington & Burling LLP, яка має значний позитивний досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти РФ і російських державних компаній. Ця юридична компанія представляла інтереси інвесторів російської нафтової компанії "ЮКОС" у спорі проти РФ і добилася рішення суду про відшкодування 60 млрд дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу й нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.