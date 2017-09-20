У Кабміні відзвітували про запаси дефіцитного вугілля на ТЕС

Запаси дефіцитного антрацитового вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 13 до 20 вересня поточного року скоротилися на 7,5% - до 513,3 тис. тонн, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожДо України прибуло п'яте судно з африканським вугіллям

При цьому запаси вугілля газової марки скоротилися на 12% - до 800,6 тис. тонн із 910,1 тис. тонн.

Загалом запаси твердого палива на складах ТЕС за тиждень скоротилися на 10% - до 1,314 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон раніше заявляв, що Україна для проходження наступного опалювального сезону повинна накопичити до середини жовтня 2017 року 1,8 млн тонн антрациту і 2-2,2 млн тонн вугілля газових марок.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР і завозився з непідконтрольної Україні території. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО наприкінці січня 2017 року. Наприкінці липня одна з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи.