Європейське енергетичне співтовариство відправило до Кабміну листа з критикою "останніх кроків" - ЗМІ

Плани українського уряду внести ПАТ "Магістральні газопроводи України" в список держкомпаній, що не підлягають приватизації, роблять неможливим залучення зовнішніх інвестицій у підтримку та розвиток газотранспортної системи України.

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Про це йдеться у листі голови секретаріату Енергоспівтовариства Янеза Копача на ім'я віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, пише ЕП.

У документі вказується, що залучення зовнішніх інвестицій в газотранспортну систему виявилося фактично заблокованим після того, як влітку цього року Кабмін схвалив законопроект №6778, яким пропонується внести зміни до Закону "Про список об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації".

"У законопроекті пропонується включити ПАТ "МГУ" до списку підприємств, що не підлягають приватизації. Таке включення фактично означає заборону на продаж будь-якого пакета акцій МГУ будь-якому приватному інвестору", - йдеться в листі.

Копач зазначає, що залучення Україною партнера до транспортування природного газу було чітко визначено як таке, що відповідає стратегічним інтересам нашої країни.

"Це допомогло б Україні позиціонувати себе як надійного партнера на європейських ринках природного газу і забезпечити собі перспективу транзиту природного газу після 2019 року (після закінчення терміну дії контракту між "Нафтогазом" і російським "Газпромом" на транзит російського газу через територію України – ред.)", - стверджує Енергоспівтовариство.

"Пропонуючи заборонити продаж акцій МГУ третій стороні, законопроект фактично перекреслює таку можливість", - йдеться в листі.

У ньому також вказується, що Секретаріат ЕС вважає останні кроки уряду загрозою для майбутнього України як транзитера природного газу в Європу.

"На жаль, схвалення законопроекту №6778 не єдиний крок. Останнім часом ми спостерігаємо, як Міністерство енергетики фактично намагається зберегти контроль за активами з транспортування та зберігання, порушуючи зобов'язання України за "Договором про створення Енергетичного співтовариства", - йдеться в тексті листа.

"Ми вважаємо, що зараз потрібно знайти рішення цієї проблеми, яке б дійсно відповідало інтересам України, а не інтересам окремих осіб. Секретаріат буде сприяти прийняттю такого рішення. Перш за все ми вимагаємо негайного відкликання законопроекту №6778", - йдеться у зверненні Копача.

Нагадаємо, ПАТ "Магістральні газопроводи України" створено в якості компанії, до якої від "Укртрансгазу" повинні були перейти функції оператора газотранспортної системи.

Законом "Про ринок природного газу" передбачено можливість залучення інвестора до роботи і управління газотранспортною системою шляхом володіння "до 49% акцій оператора ГТС".