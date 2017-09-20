Гройсман про ситуацію в "Нафтогазі": Я гарантую, що реформи будуть продовжені та прискорені

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман гарантує продовження та прискорення реформи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Про це він сказав на засіданні уряду в середу.

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«Я гарантую, що буде продовжено реформи, і прискорено для того, щоб «Нафтогаз» був сучасною, якісною компанією, в якій впроваджено необхідні принципи корпоративного управління, а також, щоб «Нафтогаз» перестав бути монополістом у країні для того, щоб демонополізувати ринок», - сказав Гройсман.

Говорячи про монопольне становище «Нафтогазу» на ринку, прем'єр підкреслив, що не допустить впливу будь-яких монополій на зміну цін на газ в Україні.

«Монополії завжди намагаються використовувати своє становище для того, щоб необгрунтовано збільшити ціни або збільшувати витрати. Я не допущу, щоб будь-яка монополія, необгрунтовано, хоч якось наближалася до коригування цін газ у нашій країні», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, поділ «Нафтогазу» - одна з ключових реформ енергосектору України. Модель поділу НАК обговорюється з 2014 року. За цей період Міненерговугілля, а також Мінекономрозвитку як основний орган влади, який курирує «Нафтогаз», представляли різні моделі функціонування компанії.

Кабінет міністрів України в липні минулого року затвердив план реструктуризації Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", який передбачає передачу під окрему юрисдикцію діяльності з транспортування, зберігання та видобутку природного газу.

У 2016 році Комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Нафтогазу»: Маркуса Річардса, Пола Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

У середині квітня 2017 року у відставку пішла представник держави - Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу". На початку вересня цього року про намір піти у відставку повідомив третій незалежний член наглядової ради компанії Чарльз Проктор.

У вересні 2017 року останні незалежні члени наглядової ради «Нафтогазу» Пол Уорвік і Маркус Річардс повідомили про намір піти у відставку. Своє рішення вони пов'язують зі згортанням реформ із боку українського уряду.