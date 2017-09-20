Гройсман після відставки незалежних членів спостережної ради "Нафтогазу" обіцяє її оновити

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє оновити склад наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" спільно з міжнародними партнерами у зв'язку з відходом у відставку всіх незалежних членів спостережної ради компанії.

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Про це прем'єр сказав на засіданні уряду в середу.

"Ми оновимо спостережну раду, зробимо це разом з нашими міжнародними партнерами публічно, для того, щоб залучити в наглядова рада максимально якісні кадри для продовження цієї понад важливою, складною та системної реформи", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу": Маркуса Річардса, Пола Уорвіка та Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

У середині квітня 2017 року пішла у відставку представник держави – Юлія Ковалів, яка була головою наглядової ради "Нафтогазу". На початку вересня цього року про намір піти у відставку повідомив третій незалежний член спостережної ради компанії Чарльз Проктор.

У вересні 2017 року залишилися незалежні члени спостережної ради "Нафтогазу" Пол Уорвік і Маркус Річардс повідомили про намір піти у відставку. Своє рішення вони пов'язують зі згортанням реформ з боку українського уряду.