Коболєв оцінив ризики через відставку членів наглядової ради "Нафтогазу"

Відставка незалежних членів наглядової ради національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» створює ризики для подальшого отримання холдингом дешевого кредитного ресурсу від міжнародних банків, для збереження транзиту газу через територію України після закінчення чинного контракту з «Газпромом», а також ставить під загрозу виконання планів із нарощування видобутку газу до 2020 року.

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Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв під час прес-конференції, присвяченій обговоренню відставки трьох незалежних членів наглядової ради.

«Основними ризиками є нездатність компанії, а можливо, і уряду, залучати гроші у міжнародних банках. По-друге, така ситуація несе істотний негативний вплив на плани «Нафтогазу» з відокремлення оператора газотранспортної системи для того, щоб зберегти транзит по території України. Третій важливий аспект - це вплив на обсяги видобутку газу. Це може поставити програму «20/20» під загрозу», - сказав він.

Заступник голови правління, фінансовий директор «Нафтогазу» Сергій Коновець уточнив, що Кабмін брав на себе зобов'язання проводити корпоративну реформу і дотримуватися стандартів корпоративного управління в той час, коли ЄБРР і Всесвітній банк підписували з держхолдингом і урядом гарантійну та кредитну угоду, згідно з якою держхолдинг отримав доступ до дешевих кредитних ресурсів для імпорту газу з ЄС.

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«Наслідком зупинки нашого співробітництва з ЄБРР є зменшення нашого доступу до найдешевших кредитних ресурсів у сумі 30 млн дол. (це кредитна лінія від ЄБРР) і 500 млн дол. - це Всесвітній банк ... Якщо ці банки припинять з нами співпрацю, я не впевнений , що "Нафтогаз" зможе залучати фінансові ресурси в тому розмірі, які нам дають ці фінансові інституції», - зазначив Коболєв, додавши, що вартість цих кредитів становила близько 1%.

Також, за словами Коболєва, відсутність працюючої (з необхідними повноваженнями) наглядової ради створює величезні ризики політичного втручання в роботу «Нафтогазу».

«Без наглядової ради, єдиний орган, який може приймати такі рішення, як затвердження певних транзакцій, наприклад, на суму понад 0,5 млрд грн, - це все зараз переходить на Кабінет міністрів», - сказав він, додавши, що, на його думку, уряду буде складно розібратися у всіх тонкощах роботи дочірніх компаній «Нафтогазу» та їх угод.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в «Нафтогазі» повідомили, що три незалежних члена наглядової ради холдингу (Пол Уорвік, Маркус Річардс і Чарльз Проктор) повідомили про свій намір піти у відставку. Це рішення пов'язане з тим, що уряд згортає реформи на ринку газу і збільшив рівень політичного втручання в роботу компанії.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада була створена для того, що передати частину повноважень Кабміну цьому органу і підвищити ефективність і політичну незалежність роботи «Нафтогазу».