СБУ заблокувала призначення поляка головою "Укртрансгазу" - "Нафтогаз"

Служба безпеки України заблокувала призначення колишнього менеджера польської нафтогазової компанії PGNIG Павла Станчака на посаду голови правління оператора газотранспортної системи України "Укртрансгаз", не прибираючи гриф секретності з деяких документів компанії, а також не надаючи доступ новому менеджеру до державної таємниці.

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Про це заявив голова правління Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми знайшли дуже вдалу кандидатуру для того, щоб стати керівником "Укртрансгазу", людини, який працював у польській компанії PGNIG, який своїми руками робив виділення компанії Gas System (оператор ГТС Польщі – УНІАН)... Незважаючи на всі рішення, ми, на жаль, не можемо його призначити на цю посаду: на сьогодні це заблоковано СБУ, яка не прибирає гриф секретності з "Укртрансгазу", - сказав Кобалев, додавши, що "Нафтогаз" продовжить свою співпрацю з СБУ для того, щоб законним шляхом провести призначення Станчака.

За оцінками Коболєва, Станчак може виконати роботу по відділенню ГТС зі складу "Нафтогазу" швидко і якісно.

Довідка УНІАН. "Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" перебувають у власності НАК "Нафтогаз України".