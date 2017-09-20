Коболєв пояснив, чому Кабмін повинен розширити повноваження спостережної ради "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України повинен передати наглядовій раді Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" повноваження щодо затвердження найважливіших документів і призначення топ-менеджерів держхолдингу для того, щоб новий склад цієї ради міг ефективно виконувати свої функції.

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Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв під час прес-конференції, яка була присвячена обговоренню відставки трьох незалежних членів наглядової ради.

"Критично важливо завершити виконання плану корпоративного управління, який був затверджений кілька років тому... Головний момент цього плану – це передача повноважень від уряду органу корпоративного управління (спостережній раді) для того, щоб надати можливість цьому органу працювати за західними стандартами", - сказав він, додавши, що Кабмін повинен передати повноваження щодо затвердження фінансових планів, стратегії компанії, а також щодо призначення членів правління холдингу.

За словами Коболєва, важливо зробити формування ціни на газ (у тому числі і для населення) незалежним від політичного втручання.

"Необхідна деполітизація ціни і створення реальної конкуренції", - заявив голова правління "Нафтогазу".

На думку Коболєва, новий склад наглядової ради необхідно формувати тільки після виконання перерахованих вище умов, оскільки нові члени без переданих повноважень не зможуть виконувати поставлені перед ними завдань.