Ціни на нафту знижуються після досягнення 6-місячного максимуму

На світових торгах у четвер, 21 вересня, ціни на нафту знижуються після досягнення максимуму з весни 2017 року.

Згідно з даними біржових торгів, вартість нафти марки Brent впала на 0,24% - до 56,14 долара за барель, марки WTI - на 0,13%, до 50,61 долара за барель.

У середу, 20 вересня, ціна нафти піднялася по максимуму з 13 квітня - вартість Brent перевищила 56 доларів за барель, WTI - 51 долар. Це відбулося на тлі заяв ОПЕК, що термін дії віденської угоди щодо скорочення видобутку буде продовжено.

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