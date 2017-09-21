Коболєв розповів, як назрівала відставка наглядової ради "Нафтогазу"

Питання звільнення керівника "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва і призначення нового глави компанії поляка Павла Станчака викликали складні дискусії між урядом, керівництвом "Нафтогазу" і наглядовою радою. Про це розповів глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише видання "Новое время".

"І в уряду, і у нас були складні дискусії з наглядовою радою з декількох питань. Це нормально. Наглядова рада не має бути ні руками уряду, ні представляти інтереси менеджменту. Це в корені суперечило б принципам реформи корпоративного управління. Наглядова рада представляє в першу чергу інтереси компанії", - сказав Коболєв, коментуючи інформацію про те, що деякими рішеннями наглядової ради були незадоволені перший віце-прем'єр Степан Кубів та віце-прем'єр Володимир Кістіон.

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"Одне з таких рішень — звільнення керівника "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва. Наша служба безпеки передала внутрішнього аудитматериалы, які чітко вказують на дії в інтересах не "Укртрансгазу", а третіх осіб. З точки зору західних стандартів управління це корупція. Наглядова рада кілька місяців уважно вивчав це рішення і в результаті погодив звільнення. В результаті ми бачимо, що пан Прокопів стає замміністра енергетики, йому доручають займатися завершенням реформи ринку газу, поділом Нафтогазу " на кілька компаній, переговорами з МВФ про ціну на газ. Успіхи у всіх цих напрямах всім нам, в принципі, добре відомі й очевидні", - зазначив Коболєв.

Він також розповів і про деяких інших рішеннях "Нафтогазу", якими був незадоволений Кабмін.

"Я знаю, що негативну реакцію викликало погодження наглядовою радою призначення нового голови "Укртрансгазу" поляка Павла Станчака. До речі, СБУ досі блокує його роботу на посаді голови компанії. За законом України, відкривати секретний відділ в організації, керівник якої не має доступу до держтаємниці, не можна. У нього доступу немає. А значить, якщо зараз він приступить до виконання обов'язків, нас можуть звинуватити у серйозному кримінальному злочині", - розповів Коболєв.

"Ще один приклад. Наглядова рада затвердив фінансовий план і стратегію компанії. А уряд не те що автоматично не приймає, а практично заново починає розглядати — це викликає питання", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Коболєв пояснив, чому Кабмін повинен розширити повноваження спостережної ради "Нафтогазу". За його словами, важливо зробити формування ціни на газ (у тому числі і для населення) незалежним від політичного втручання.