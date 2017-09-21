ГПУ розслідує, чому Фірташ досі не платить за розподільні мережі – Коболєв

Генеральна прокуратура розслідує конкретні факти того, чому група олігарха Дмитра Фірташа досі не платить за розподільні мережі.

Про це в інтерв'ю журналу «Новое время» розповів голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Наскільки нам відомо, Генеральна прокуратура розслідує конкретні факти того, чому група Фірташа досі не платить за розподільні мережі. Є закон 2015-го року, який чітко говорить про те, що приватні компанії - а у Фірташа приватні компанії - повинні платити за використання державних мереж. Ніяких додаткових дій від парламенту не потрібно. Закон прямо говорить про те, що вони повинні платити», – заявив Коболєв.

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За його словами, нещодавно був відновлений контроль над одним з облгазів – Кіровоградгазом.

Він зазначив, що НАК «Нафтогаз» подала пропозицію уряду про те, як платити за розподільні мережі, причому без підвищення тарифу для кінцевого споживача.

«Якщо один облгаз зможе платити, то, напевно, така можливість знайдеться і у інших», – підкреслив Коболєв.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Коболевым читайте у свіжому номері журналу «Новий час».