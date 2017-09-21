Коболєв: Реформа "Нафтогазу" загрожує стати величезним ударом для Фірташа - розкриються старі гріхи

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що реформа відомства загрожує стати величезним ударом для олігарха Дмитра Фірташа. Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

На його думку, причина блокування роботи наглядової ради в тому, що корпоративна реформа Нафтогазу почала давати реальний результат.

"Вона показала, що навіть у незавершеному варіанті, який є у нас, вона вже забезпечила якусь ступінь ізольованості компанії від політичного втручання. Компанії групи стали працювати на виконання своїх операційних цілей, а не на забезпечення інтересів третіх осіб. Ми закуповуємо газ у багатьох постачальників, а не в одного, як раніше. Вони конкурують, і у нас мінімальна можлива ціна. Укргазвидобування вкладає гроші у видобуток і нарощує обсяги. Укртрансгаз прокачує рекордні обсяги газу і пропонує нові послуги. В результаті компанія стала прибутковою вперше за п'ять років. Держава отримує гроші в бюджет, а не витрачає їх на закриття дефіциту в Нафтогазі. Це в принципі велика проблема для різних олігархічних груп, для тієї ж групи Фірташа. З держбюджету вивести гроші набагато складніше, ніж з держкомпанії при старій структурі корпоративного управління", - заявив Коболєв.

Він зазначив, що це стане ударом для Фірташа з тієї причини, що ця група раніше контролювала всю газову вертикаль.

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"Поставки газу з Росії спочатку безпосередньо через RosUkrEnergo, а потім через Ostсhem. Вони контролювали Укртрансгаз через свій менеджмент. Сергій Винокуров — топ-менеджер Фірташа, який керував його хімічними заводами. Далі вони контролювали облгази і, відповідно, постачання газу, тобто реалізацію газу населенню. А також хімічні заводи. На них вони гіпотетично могли постачати дешевий газ, який де-юре поставлявся населенню за пільговою ціною. Хімічні добрива продавалися на експорт через свою ж трейдингову компанію на Кіпрі, де й осідав весь прибуток", - заявив він.

За словами Коболєва, Фірташ був потрібен Росії, тому що допомагав їм контролювати газовий сектор України. Він додав, що заставу за Фірташа в сто двадцять з чимось мільйонів доларів вніс російський бізнесмен.

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"Ми всі чудово розуміємо, що він не міг внести таку суму без узгодження з Путіним. Це була схема колоніальної політики, завдяки якій вдавалося контролювати українську корумповану владу. Не в останню чергу за допомогою засобів масової інформації, зокрема телеканалу Інтер, і значної частини депутатів у парламенті. І втратити зараз все це - величезний удар і для групи Фірташа, і для Росії. Причому мова не тільки про майбутнє, адже зараз розкриються і старі гріхи", - підсумував Коболєв.

Раніше Коболєв також повідомив, що Генеральна прокуратура розслідує конкретні факти того, чому група олігарха Дмитра Фірташа досі не платить за розподільні мережі.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Коболєвим читайте у свіжому номері журналу «Новое время».