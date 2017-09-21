Скандал з наглядовою радою "Нафтогазу": Коболєв розповів про загрозливі виклики

Є істотний ризик, що відсутність наглядової ради може заблокувати будь-яке цивілізоване кредитування компанії. Про це розповів голова"Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише видання "Новий час".

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"І справа не лише в тому, що Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує реформу і що це умова кредитного договору. Враховуючи історію Нафтогазу до 2014 року, будь-який кредитор захоче бути впевненим, що ці кошти підуть на правильні цілі, що не будуть куплені чергові вишки Бойка. Незалежні директори пішли з дуже відвертими формулюваннями", - повідомив глава "Нафтогазу".

Коболєв зазначив, що в такій ситуації кредитори не готові продовжувати кредитування. Щонайменше до відновлення незалежної наглядової ради, відібраного на прозорому конкурсі, що відповідає західним стандартам.

"Поки наглядової ради його функції виконує акціонер, тобто Кабінет міністрів. Це кадрові рішення, будь-які внутрішні перевірки, внесення змін до статутів дочірніх компаній. Це також стосується схвалення певних угод. Ми планували випуск облігацій. З наглядовою радою ми зобов'язані погоджувати великі закупівлі дочірніх компаній - ті, що вище півмільярда гривень. З цих питань тепер необхідно буде отримувати рішення уряду", - підкреслив він.