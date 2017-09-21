Україна імпортувала 7,8 мільярда кубів газу з 10 країн Європи – Держстат

Україна в січні-липні 2017 року імпортувала 7,797 мільярда кубометрів природного газу на загальну суму 1,776 мільярда доларів, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Австрії компанії імпортували 26,1 мільйона кубометрів газу вартістю 6,2 мільйона доларів, трейдери з Великобританії – 313 мільйонів кубометрів на 73,1 мільйона доларів, з Італії – 10,2 мільйона кубометрів на 2,2 мільйона доларів, з Люксембургу – 88,8 мільйона кубометрів на 19,2 мільйона доларів, Німеччині – 2,5 мільярда кубометрів на 572,7 мільйона доларів, з Польщі – 727,5 мільйона кубометрів на 157,4 мільйона доларів, зі Словаччини – 50,4 мільйони кубометрів на 11,6 мільйона доларів, з Угорщини – 209,4 мільйона кубометрів на 45,1 мільйона доларів з Чехії – 7,7 мільйона кубометрів на 1,8 мільйона доларів і Швейцарії – 3,2 мільярда кубометрів на 732,7 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, зокрема, зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.