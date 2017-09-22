Ринок нафти завмер в очікуванні підсумків засідання ОПЕК у Відні

Світові ціни на нафту торгуються без єдиної динаміки в очікуванні зустрічі міністерської моніторингового комітету ОПЕК+, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:31 вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,05%, до 56,40 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI зростала при цьому на 0,14%, до 50,62 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Ринок чекає зустріч міністерського моніторингового комітету, заплановану на п'ятницю, 22 вересня

ОПЕК та низка країн, що не не входять до організації, домовилися наприкінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року. У травні термін його дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Для контролю за дотриманням угоди і вироблення рекомендацій з корегування її умов був створений міністерський моніторинговий комітет, який збирається раз на два місяці. До нього входять представники Саудівської Аравії, Венесуели, Кувейту, Алжиру, Оману і Росії. За виконанням угоди стежить також технічний комітет, що складається з експертів країн міністерського комітету. Він збирається кожен місяць. У засіданнях також бере участь генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Пізніше у п'ятницю також будуть опубліковані дані Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по динаміці числа бурових установок у США за тиждень. За підсумками що завершився 15 вересня робочого тижня число бурових установок у США зменшилася на вісім штук, або на 0,85%, до 936 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 430 штук, або в 1,85 рази.