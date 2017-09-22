Бенкет під час чуми: "Газпром" витратить на своє 25-річчя більше чверті мільйона доларів

«Газпром» витратить на підготовку та проведення святкування свого 25-річчя в Кремлі 15,169 млн руб. (257,622 тис. дол. 1 долар - 58 руб.), передає "Газета.RU".

Святкування пройде в Державному Кремлівському Палаці 16 лютого 2018 року.

Уточнюється, що ПАТ «Газпром» планує укласти договір про надання комплексу послуг з єдиним постачальником.

Інших подробиць в документах немає.

Читайте такожВ Єврокомісії знову заявили, що російський газопровід "Північний потік-2" ЄС не потрібен«Газпром» на святкування свого 20-річчя витратив понад 55 млн рублів. Преміальний фонд для співробітників тоді склав 1 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток «Газпрому» в другому кварталі 2017 року впав до 47,9 мільярда рублів в річному вираженні через збитки від курсових різниць. Сума нижче прогнозу аналітиків, які чекали 50,2 мільярда рублів.

Роком раніше прибуток «Газпрому» за міжнародними стандартами фінансової звітності склав 244,9 мільярда рублів.

У звіті компанії йдеться, що виручка «Газпрому» у другому кварталі 2017 року зросла до 1,4 трильйона рублів з 1,3 трильйона рублів у другому кварталі 2016 року.