Окупанти готують у Криму нову реформу: півострів позбавлять контролю за електромережами

В окупованому Криму готується нова реформа енергетики: найближчим часом всі електромережі півострова можуть перейти під контроль федеральних «Россетей». Вони стануть ключовим акціонером нового АТ «Крименерго», отримавши з російського бюджету на розвиток активу до 9 млрд руб. у 2018-2020 роках.

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Як пише «Коммерсантъ», ця схема створює для «Россетей» реальний ризик потрапити під західні санкції. Можуть виникнути труднощі з закупівлями імпортної техніки, з якими вже зіткнулися структури «Ростеху», що будують на півострові велику генерацію.

У Криму буде створено АТ "Крименерго", яке візьме в управління всі електромережі півострова, зараз готуються документи про реєстрацію, повідомило джерело "Ъ" і підтвердили в Міненерго. Основною мережевою інфраструктурою півострова зараз керує ГУП «Крименерго» (належить Мінпаливенерго Криму), в перспективі його об'єднають з АТ. Основним акціонером «Крименерго» стане держхолдинг «Россеті» з часткою 75%.

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В розкритій 18 вересня структурі федерального бюджету на 2018-2020 роки йшлося, що Міненерго РФ пропонує внести в капітал «Россетей» до 9 млрд руб. з бюджету, призначення — ФЦП «Соціально-економічний розвиток Криму і Севастополя до 2020 року». Зокрема, 6 млрд руб. надійдуть вже в 2018 році, 2,87 млрд руб.— в 2019 році, 227,2 млн руб.— в 2020 році.

У Міненерго розповіли, що всі електромережі, побудовані в рамках ФЦП, а також мережі ГУП «Крименерго» перейдуть в казну РФ і після цього будуть переведені на баланс АТ «Крименерго». "Буде підписано акціонерну угоду між РФ і Республікою Крим про особливий порядок управління акціями АТ, передбачається, що частка республіки становитиме 25% плюс 1 акцію", — пояснили в Міненерго.

«Россеті» досі не афішували плани щодо заходу в окупований Крим.