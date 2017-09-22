"Енергоатом" почав переговори з банком Barclays про кредитування будівництва двох енергоблоків ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» почала переговори з міжнародним банком Barclays про умови кредитування завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС під заставу контракту на експорт електроенергії з другого блоку станції до країн Європейського Союзу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова «Енергоатома» Юрій Недашковський під час круглого столу, присвяченого перспективам нарощування експорту електроенергії з України до ЄС.

«Ми ведемо переговори з банком Barclays для кредитування проекту із завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС під заставу нашого експортного контракту в рамках проекту «Енергетичний міст «Україна-ЄС», - сказав він, додавши, що компанія склала експортний контракт на прийнятних для банку умовах, що і дозволило залучити банк до обговорення умов кредитування.

Також Недашковський зазначив, що за оптимального варіанту розвитку подій "Енергоатом" планує почати експорт та добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС наприкінці 2020 – початку 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Енергоатом» представив свій проект «Енергоміст «Україна – ЄС». В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Постачання електроенергії до Європи за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Також Недашковський повідомляв, що «Енергоатом» планує подати на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. Завершення будівництва і введення в експлуатацію третього блоку очікується в 2025 році.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.