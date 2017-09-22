Проект "Енергетичний міст "Україна – ЄС" - це перший крок для створення енергетичного хабу – "Енергоатом"

Проект «Енергетичний міст «Україна - ЄС», який дозволить Національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» експортувати до Польщі й Угорщини електроенергію, вироблену на другому енергоблоці Хмельницької АЕС, - це перший крок до створення енергетичного хаба на території України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу, присвяченого перспективам нарощування експорту електроенергії з України до ЄС, повідомив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.

«Цей проект - це буде перший крок для створення енергетичного хаба на західній території України. Оскільки Європа матиме можливість експортувати електроенергію до Угорщини, Румунії і країн Балканського регіону. Тобто, цей проект - це не тільки міст між Україною та ЄС, це також міст між північчю і півднем Європи, включаючи Балкани», - сказав він.

Голова компанії заявив, що «Енергоатом» є прихильником синхронізації роботи української енергосистеми з системою операторів енергосистем країн ЄС (ENTSO-E).

Недашковський зазначив, що консорціум з трьох провідних європейських енергокомпаній - Westinghouse Electric Sweden AB (Швеція), Polenergia International S.аr.l. (Люксембург) і EDF Trading Limited (Велика Британія) планує брати участь у реалізації цього проекту, і запропонував «Енергоатому» (як конкурентної переваги порівняно з іншими потенційними приватними партнерами) інвестувати 255 млн євро в блоки АЕС та інше обладнання компанії для того, щоб Україна могла з упевненістю вивести у роботу на експорт другий блок Хмельницької АЕС.

«Вони надали комерційну пропозицію на суму 255 млн євро, за рахунок яких передбачається будівництво інфраструктури, зокрема, відновлення лінії електропередач від Хмельницької АЕС на підстанцію «Жешув», а також значні кошти у збільшення потужності і ефективності роботи блоків «Енергоатома» для того, щоб компенсувати виведення одного енергоблоку з енергосистеми України», - повідомив він, додавши, що на сьогодні проводиться експертиза цієї комерційної пропозиції.

«Міненерговугілля вже надало позитивний висновок. Зараз ця пропозиція розглядається в інших органах. Ключовим у цьому процесі органом буде Мінекономрозвитку», - сказав Недашковський.

Він також додав, що ця пропозиція братиме участь у конкурсі, який має відбутися у майбутньому і в результаті якого буде обрано приватний партнер для «Енергоатома».

Як повідомляв УНІАН, раніше «Енергоатом» представив свій проект «Енергоміст «Україна - ЄС». У рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Як зазначав президент «Енергоатому», поставки електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дозволити залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Також Недашковський повідомляв, що «Енергоатом» планує представити на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. Завершення будівництва та введення в експлуатацію третього блоку очікується у 2025 році.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області у місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у Західному регіоні України. Роботи з добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведуться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.