Світові ціни на нафту знижуються

Вартість нафти знижується вранці в понеділок, оскільки інвестори фіксують прибуток, отриманий під час ралі нафтових цін на тлі зустрічі моніторингового комітету ОПЕК, свідчать дані торгів.

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Вартість листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,04%, до 56,40 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,14%, до 50,59 долара за барель, повідомляє Прайм.

У п'ятницю у Відні відбулася зустріч міністерського моніторингового комітету з виконання угоди ОПЕК і ряду держав, не входять в організацію, про скорочення видобутку нафти. Міністри країн, що входять в угоду ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку, повідомили про високий рівень виконання угоди і заявили, що продовжать контролювати обсяги експорту нафти.

Зустріч міністерського комітету з моніторингу віденської угоди в листопаді відбудеться напередодні 173-го саміту ОПЕК. Раніше повідомлялося, що він пройде у Відні 30 листопада.

ОПЕК і ряд країн, що не входять в організацію, домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення свого видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з жовтневого рівня, з яких 300 тисяч припадають на Росію. Угоду було укладено на перше півріччя 2017 року. У травні термін її дії був продовжений на дев'ять місяців - до кінця березня 2018 року.

Деяку підтримку цінам на нафту надають дані Baker Hughes, a GE Company (BHGE) про зміну кількості бурових установок у США. За тиждень, що завершився 22 вересня, кількість бурових установок в країні знизилася на одну штуку, або на 0,1%, до 935 штук. У річному вираженні кількість бурових установок зросла на 424 штуки, або в 1,83 раза. Кількість нафтових бурових установок скоротилася на п'ять, або на 0,67%, до 744 одиниць. Кількість газодобувних установок зросла за тиждень на чотири штуки, або на 2,2%, до 190 штук.