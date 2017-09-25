Южно-Українська АЕС після ремонту підключила до мережі перший енергоблок

Южно-Українська АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», підключила до мережі перший енергоблок після завершення капітального планово-запобіжного ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«24 вересня 2017 року о 12:53 енергоблок №1 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після закінчення капітального планово-запобіжного ремонту. Устаткування другого і третього енергоблоків ЮУ АЕС працює без зауважень у заданому режимі», - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією «Енергоатома», радіаційна обстановка на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень.

«На 24 вересня 2017 роки (радіаційний фон - УНІАН) становить 0,1 мікрозіверта на годину. Викиди і скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).