"Енергоатом" і Westinghouse почали реалізацію пілотного проекту з підвищення потужності третього блоку Южно-Української АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» і американсько-японська компанія Westinghouse почали реалізацію пілотного проекту щодо підвищення потужності та ефективності роботи третього енергоблока Южно-Української АЕС, що доасть змогу в майбутньому на 10% збільшити кількість виробленої на цьому блоці електроенергії. Про це кореспонденту УНІАН під час круглого столу щодо перспектив нарощування експорту української електроенергії до країн ЄС повідомив президент «Енергоатома» Юрій Недашковський.

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«Пілотний проект щодо третього енергоблока Южно-Української АЕС вже стартував. Ми отримали комерційну пропозицію (від компанії Westinghouse - УНІАН), ще в минулому році, довгий час її опрацьовували і зараз вже є ясність, які заходи і в якому порядку потрібно виконати. Цей проект ми реалізовуємо вже зараз», - сказав він, додавши, що реалізація цього проекту дасть змогу збільшити встановлену потужність енергоблока на 10% (з 1000 МВт до 1100 МВт), а також на 10% підвищити коефіцієнт встановленої потужності (з проектного значення 74, 5% - до близько 85%).

За словами Недашковського, зараз ведуться роботи, які передують фізичній реалізації всіх проектів, але вже «зараз визначено заходи, порядок їх виконання та їх внесок у підвищення потужності й ефективності».

У прес-службі компанії «Енергоатом» також пояснили, що цей проект є пілотним для набагато більшого наступного заходу - підвищення потужності й ефективності для шести блоків різних станцій з метою компенсувати виведення на роботу в експортному режимі другого енергоблока Хмельницької АЕС в рамках реалізації проекту «Енергоміст «Україна - ЄС».

Як повідомляв УНІАН, раніше «Енергоатом» представив свій проект «Енергоміст «Україна - ЄС». В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії. Як зазначав президент «Енергоатома» Юрій Недашковський, поставки електроенергії в Європу за довгостроковими договорами можуть дати змогу залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Також Недашковський повідомляв, що «Енергоатом» планує представити на розгляд парламенту законопроект про завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків ХАЕС. За оцінками компанії, завершення будівництва цих блоків дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. Завершення будівництва та введення в експлуатацію третього блока очікується в 2025 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. На даний момент на чотирьох АЕС «Енергоатома» експлуатуються 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.