В Євросоюзі виступають за збереження транзиту російського газу через Україну - Міненерговугілля

Європейський Союз і Енергетичне співтовариство виступають за збереження транзиту природного газу до країн Європи з Росії через територію України. За інформацією прес-служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості, про це повідомили представники ЄС і Секретаріату Енергетичного співтовариства під час чергового Міжнародного газового форуму, який відбувся 19-20 вересня в Любляні (Словенія).

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«Європейський Союз і Секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту «блакитного» палива через українську газотранспортну систему», - наголошується в повідомленні.

За словами голови Департаменту нафтогазового сектору Міненерговугілля Олександра Лісниченка, також на форумі було озвучено, що найближчі 8 років попит на газ в Європі лише зростатиме, при цьому окремі проекти транскордонного транспорту газу (наприклад, проект «Північний потік») створюють монопольне становище, яке вимагає жорсткого регулювання, оскільки воно знижує конкуренцію і створює «ринкових монстрів».

«Досягнення таких умов як демонополізація ринку, запуск нового оператора ГТС, приріст видобутку газу, перенесення точок прийому російського газу на східний кордон України, розширення коридору «Північ-Південь», залучення міжнародних операторів до управління вітчизняною ГТС дасть змогу створити в Україні повноцінний газовий хаб» , - повідомили в міністерстві, посилаючись на представників ЄС.

Учасники форуму визнали, що Україна, незважаючи ні на що, швидше за багатьох інших країн ЄС реформує свій газовий сектор.

«Секретаріату Енергетичного співтовариства все одно, яка ціна газу для споживачів, які отримують газ за спецзобов‘язаннями (обов'язкова поставка газу населенню від «Нафтогазу» через облгаззбут - УНІАН) в Україні. Головне, щоб за даною ціною запрацював ринок і не було монополії, тобто газ для соціально незахищених категорій споживачів поставляли не лише «Нафтогаз» і так звані «газ-збути Фірташа», - повідомив Лісниченко.

Також в повідомленні наведено цитату голови Секретаріату Енергетичного співтовариства Янеза Копача, згідно з якою, тариф на розподіл газу в Україні є найнижчим, він не покриває реальні витрати облгазів і «з цим потрібно щось швидко робити».

Як повідомляв УНІАН, діючий контракт на транзит газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» був укладений у 2009 році терміном на 10 років (до кінця 2019 року).

Топ-менеджери російського монополіста не раз заявляли про намір або знизити транзит газу через територію України до країн ЄС (до 15 млрд куб. м на рік) з 2020 року, або взагалі припинити його. Для цього Росія активно лобіює будівництво двох обхідних маршрутів - газопроводу по дну Балтійського моря ( «Північний потік - 2») і Чорного моря ( «Турецький потік»).

Незважаючи на роботу обхідних маршрутів (наприклад, «Північного потоку - 1») «Газпром» часто звертається до української сторони з проханням збільшити прокачку газу через територію України через ремонти на морських газопроводах.

Цього року фіксуються рекордні показники транзиту російського газу. За даними «Укртрансгазу», за 8 місяців 2017 року транзит газу через територію України зріс на 23% - до 51,2 млрд куб. м.

15 вересня віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що продовження транзиту газу через територію України після закінчення діючого контракту з «Газпромом» - це пріоритет для Європи.