"Нафтогаз" з початку року збільшив закупівлі газу майже на третину

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в січні-серпні 2017 року закупила 15,6 мільярда кубометрів природного газу, що на 3,5 мільярда кубометрів більше, ніж за 8 місяців минулого року, повідомила прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, у структурі закуплених обсягів газу поточного року частка імпорту становила 41%, у держкомпанії "Укргазвидобування" було закупленого 59%.

"Постачання імпортного газу в Україну з боку Російської Федерації як в 2016, так і в 2017 році не здійснювалося, всі обсяги газу надходили з європейського напрямку", - зазначили в прес-службі.

Повідомляється, що за 8 місяців 2017 року "Нафтогаз" імпортував з європейського ринку 6,4 мільярда кубометрів газу, що на 2,9 мільярда кубометрів (83%) більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

"Цього року "Нафтогаз" купував газ у 12 європейських постачальників. Жодна з цих компаній не поставила понад 30% обсягу імпортованого газу", - підкреслили в компанії.

За оперативними даними, за 8 місяців 2017 року "Нафтогаз" закупив в "Укргазвидобування" 9,2 мільярда кубометрів, тоді як за 8 місяців 2016 року – 8,6 мільярда кубометрів газу.

Наголошується, що "Нафтогаз" закуповує у "Укргазвидобування" весь товарний газ (крім обсягів виробничо-технологічних витрат і використовуються для забезпечення власних потреб, пов'язаних з видобуванням, підготовкою до транспортування і транспортування газу, а також використовуються для виробництва скрапленого газу та стабільного бензину).

"Куплений в "Укргазвидобування" газ в повному обсязі використовується для забезпечення побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для виробництва гарячої води для населення та релігійних організацій. Крім того, необхідні обсяги імпортованого газу направляються "Нафтогазом" на забезпечення інших потреб побутових споживачів в газі і теплі. При цьому "Нафтогаз" не постачає газ безпосередньо населенню. Куплений компанією ресурс перепродують регіональні газопостачальні компанії (газсбыты) згідно з постановою КМУ від 22 березня 2017 №187", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 мільярда кубометрів, Угорщини – 1 мільярд кубометрів і Польщі – 1 мільярд кубометрів.

Минулого року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

Наприкінці листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.