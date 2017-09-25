Україна скоротила споживання вугілля майже на 12%
20:27, 25 вересня 2017Енергетика
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Порівняно з липнем цього року споживання вугілля в серпні зросло на 9,2%.
Ілюстрація REUTERS
Україна в серпні 2017 року скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року на 11,7% - до 3,93 мільйона тонн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
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Також повідомляється, що порівняно з липнем цього року споживання вугілля в серпні зросло на 9,2%.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міненерговугілля, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн.
У липні 2017 року споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 19,4% - до 3,6 мільйона тонн.
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