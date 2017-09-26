Суд заарештував рахунки української "дочки" світового трейдера Trafigura

Печерський районний суд Києва заарештував кошти на рахунках «Трафігура Юкрейн» - дочірньої компанії одного з найбільших світових трейдерів енергоресурсів Trafigura - в Державній казначейській службі України та «Альфа-Банку» в рамках досудового розслідування Генпрокуратури за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами держпідприємства «Укрспирт» під час закупівлі природного газу.

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Про це йдеться в ухвалах суду від 19 вересня 2017 року, які опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Крім рахунків «Трафігура Юкрейн», суд також заарештував рахунки близько 20 компаній, у тому числі «Скела Терціум», «Смарт Енерджі», «Крафт Енерджі».

Згідно з документами, арешт накладений за клопотанням слідчих Генеральної прокуратури в рамках розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами «Укрспирту» під час закупівлі природного газу.

«З матеріалів кримінального провадження випливає, що в період 2016-2017 років по теперішній час за попередньою змовою посадові особи ДП «Укрспирт», «Скела Терціум» і невстановлені слідством особи створили злочинну групу... і спрямували свої протиправні дії на незаконне збагачення шляхом проведення процедур тендерних закупівель природного газу для ДП «Укрспирт», – йдеться в ухвалах суду.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року компанія Trafigura відкрила свій офіс в Києві.

Trafigura розпочала прямі постачання газу на український ринок наприкінці листопада 2016 року.

Довідка УНІАН. Trafigura (Нідерланди) – один із найбільших трейдерів в світі, який здійснює поставки нафти, нафтопродуктів, металів, мінеральних добрив, а також надає послуги з організації вантажних перевезень морським транспортом. Згідно зі звітом компанії за 2016 рік, її чистий дохід становив 975 млн дол., а кількість співробітників – 4,1 тис. осіб. Компанія веде свою діяльність на території країн Європи, Південно-Східної Азії, Африки, Північної та Південної Америки.

«Укрспирт» є монополістом на українському ринку спирту. Демонополізація спиртової галузі є однією з вимог ключового кредитора нашої країни - Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Укрспирт» досі знаходиться в списку заборонених до приватизації підприємств. Вартість держпідприємства оцінюється в 200-400 млн дол.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. Приблизні доходи від приватизації спиртозаводів України становитимуть близько 5-6 млрд грн, а тіньовий обіг спирту скоротиться до 10% з нинішнього показника в 46%.