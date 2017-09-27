Світові ціни на нафту продовжують зростати

Листопадові ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,56% до 52,17 долара за барель. На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді збільшилися на 0,36% до 58,65 долара за барель, повідомляє Росбалт.

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"На самому початку вівторка на азіатської торговельної сесії це зростання продовжилося. Стартувавши з позначки 58,4 долара за барель, ціна сорту Brent перевищила рівень 58,8 долара, оновивши максимум з початку липня 2015 року. Напередодні прозвучало одразу кількох гучних заяв про перспективи нафтових цін, і всі ці заяви агресивно "бичачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що керівник відділу досліджень сировинних ринків Citigrioup Ед Морс заявив, що учасникам ринку, які побоюються надлишку пропозиції нафти від ОПЕК наступного року, краще, навпаки, готуватися до її дефіциту. П'ять країн - Лівія, Нігерія, Венесуела, Іран та Ірак, наближаються до межі своїх потужностей з видобутку, і коли його досягнуть, ринок зіткнеться з дефіцитом сировини, замість його надлишку. Схожа за своєю суттю ідея була озвучена керівництвом Trafigura Group, яка є третім за величиною незалежним нафтотрейдером в світі.

"Тим не менше, ці довгострокові прогнози, а нафта, оновлюючи максимуми, перейшла до корекції, знизившись до 57,2 долара за барель. Проте корекція виявилася недовгою, і з початку американської торговельної сесії ціни знову перейшли до зростання. На цей раз "биків" підтримала статистика Американського нафтового інституту, яка показала тижневе зниження запасів нафти на 0,8 мільйона барелів проти їх зростання на 1,4 мільйона тижнем раніше. До кінця вівторка котирування Brent досягли 57,9 долара за барель", - підкреслює видання.

Вранці у середу їх зростання продовжилося і ціни підійшли до 58,2 долара за барель. Ймовірний денний діапазон торгів для сорту Brent становить 57,5-58,7 долара за барель. Середньостроковий діапазон, який визначається найближчими значущими рівнями підтримки та опору, розширився до 54,6-59,6 долара. На початку американської сесії вийде статистика управління енергетичної інформації Міненерго США. Як очікується, зростання запасів нафти становитиме 2,3 мільйона барелів після зростання на 4,6 мільйона барелів тижнем раніше.