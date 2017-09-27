Пожежа на складі боєприпасів в Калинівці не вплинув на транзит газу в країни ЄС

Масштабна пожежа на одному з найбільших складів боєприпасів поблизу р. Калинівка Вінницької області не вплинув на транзит природного газу через територію України в країни ЄС. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

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"Зупинено роботу трьох газорозподільних станцій. На транзит ситуація не впливає, кільцева схема газопостачання обласного центру дозволяє повністю забезпечувати жителів "блакитним" паливом", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу с. Калинівка Вінницької області. Увечері, цього ж дня до Вінницької області прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини та проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.