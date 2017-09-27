Суд дозволив стягнути з "Газпрому" 80 мільйонів гривень до бюджету України

Господарський суд Києва в рамках позову Антимонопольного комітету до російського газового монополіста «Газпром» дозволив стягнути з відповідача 79,8 млн грн на користь державного бюджету України. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

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«Буквально кілька хвилин тому Господарський суд міста Києва підтвердив законність стягнення з «Газпрому» 79,8 млн грн. Це дивіденди російського газового монополіста в АТ «Газтранзит» (дочірня компанія «Газпрому» в Україні - УНІАН), які було стягнуто до бюджету України», - написав міністр, додавши, що Мін'юст продовжує виконувати судове рішення щодо стягнення з «Газпрому» і його дочірніх компаній в Україні більш як 171 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року АМКУ виставив «Газпрому» штраф майже на 86 млрд грн (близько 3,4 млрд дол.) За зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. Рішення було прийнято в рамках виконання доручення уряду, а також в світлі офіційних звинувачень Європейської комісії, висунутих «Газпрому» у зв'язку з його домінуючою позицією на ринку Центральної і Східної Європи, що порушує антимонопольне законодавство ЄС.

Оскільки штраф не був сплачений, АМКУ пізніше подав до Господарського суду Києва позов з заявою про примусове стягнення штрафу і пені (на суму майже 172 млрд грн, оскільки розмір пені дорівнював сумі штрафу), а також про визнання зобов'язання припинити порушення антимонопольного законодавства.

Господарський суд Києва задовольнив цей позов на початку грудня 2016 року. Далі це справа пройшла апеляційну і касаційну інстанцію, які визнали законність претензій АМКУ.