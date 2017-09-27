Польща починає імпорт американського вугілля - ЗМІ

Польща, яка входить в десятку найбільших вуглевидобувних країн, починає ввезення вугілля зі США, повідомляє Прайм з посиланням на газету Rzeczpospolita.

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"До середини жовтня до Польщі прибуде перший корабель з вугіллям, замовленим підприємством "Углекокс". Це лише початок. В планах є доставка "чорного палива" з Казахстану чи Колумбії", - йдеться в повідомленні.

За даними газети, спочатку суміш імпортного вугілля з польським мало поставлятися лише на експорт, але тепер "Вуглекокс" веде переговори про постачання такого палива з польськими електростанціями.

Зазначається, що нестача в Польщі вугілля власного виробництва є наслідком недостатніх інвестицій до вітчизняної вугледобувної галузі.