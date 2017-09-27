Україна збільшила експорт електроенергії на 43%

Україна в січні-липні 2017 року збільшила експорт електроенергії порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 43% - до 3,519 млрд кВт-год.

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Про це йдеться у статистичній звітності на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними міністерства, експорт електроенергії в липні 2017 року збільшився порівняно з липнем 2016 року на 30,9% - до 355,1 млн кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році збільшила експорт електроенергії порівняно з 2015 роком на 10,9% - до 4,014 млрд кВт-год.

За 6 місяців 2017 року експорт електроенергії зріс на 44,6% - до 3,164 млрд кВт-год.