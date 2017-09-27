Списували на "мертві душі": "Нафтогаз" розповів про крадіжку газу облгазом

Попереднє керівництво регіональної газопостачальної компанії «Кіровоградгаз» протягом 2009-2017 років використовувало 384 фіктивних адреси абонентів для незаконного отримання додаткового обсягу газу на суму 78,4 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України», посилаючись на результати перевірки, яку провело нинішнє керівництво «Кіровоградгазу».

«Перевірка, проведена власним відділом безпеки і охорони «Кіровоградгазу», встановила, що з 2009 року по червень 2017 року до білінгової системи було внесено 384 фіктивних адреси абонентів. За зазначений період на фіктивні особові рахунки було переведено 9,8 млн куб. м газу вартістю 78,4 млн грн», - повідомили в прес-службі, додавши, що 29 червня 2017 року «Нафтогазу», як мажоритарному акціонерові «Кіровоградгазу», вдалося змінити попереднє керівництво регіональної компанії (І.Вороніна та ін.) на нового голову правління - Олександра Гладкого.

У держхолдингу також повідомили, що нове керівництво «Кіровоградгазу» звернулося до Національної поліції Кіровоградської області з проханням розслідувати зловживання попереднього керівництва.

Коментуючи цю інформацію на своїй сторінці в соцмережі Facebook, комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко порівняв ці порушення з сюжетом повісті Миколи Гоголя «Мертві душі».

«Нове керівництво відразу викрило масштабну «схему». Схема примітивна, описана українцем Миколою Гоголем ще 175 років тому. Правда він писав про царську Росію, а тут її повторили вже в сучасній Україні. На «мертві душі» списували газ «для потреб населення», - написав Вітренко.

Також у «Нафтогазі» повідомили, що на даний час законодавство не зобов'язує облгаз-збути звітувати перед державою і «Нафтогазом» за використання обсягів газу, який вони отримують від держхолдингу за встановленою урядом ціною. При цьому, «Нафтогаз» повинен в повному обсязі задовольняти заявки газ-збутів.

«Відсутність контролю створює можливості для зловживань газозбутовими підприємствами країни», - заявили в прес-службі, додавши, що, починаючи з 2015 року, «Нафтогаз» ініціював чотири законопроекти, які зобов'язували облгаз-збути надавати компанії-оператору газотранспортної системи «Укртрансгаз» дані про обсяги газу, які відпускаються кінцевим споживачам.

«Жоден з цих законопроектів не був прийнятий. Зараз облгази передають оператору ГТС дані лише про сумарні обсяги за категоріями споживачів», - зазначили в «Нафтогазі».

Довідка УНІАН. «Кіровоградгаз» - єдине газопостачальне підприємство, контрольний пакет акцій (51%) якого належить «Нафтогазу».

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.