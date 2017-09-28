Мексика через урагани та землетруси знизила видобуток нафти

Мексиканський Pemex у вересні знизив обсяги видобутку нафти і виробництва нафтопродуктів через землетруси та урагани, повідомила компанія.

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Між тим, наголошується, що природні катаклізми не завдали істотної шкоди об'єктам компанії. Pemex, як і раніше, розраховує на середній рівень видобутку цього року в 1,944 мільйона барелів на день, компенсуючи вересневе зниження сильними показниками за серпень, повідомляє Прайм.

Після землетрусу магнітудою 8,2, що стався 7 вересня, Pemex зупинив роботи на заводі в Саліна Крус з міркувань безпеки, а поштовхи в штаті Оахака 23 вересня ускладнили роботи з відновлення нормального функціонування підприємства. Компанія має намір відновити операції в кінці вересня і вийти на повну потужність на третьому тижні жовтня.

Крім того, постраждав видобуток компанії і від вересневих ураганів.

Землетрус магнітудою 7,1 стався в Мексиці 19 вересня. Потужні підземні поштовхи на півдні країни дійшли і до Мехіко, де зруйновані десятки будинків. Згодом повідомлялося ще про два повторні удари підземної стихії магнітудою 5,8 і 6,1. За останніми офіційними даними, загинули 337 осіб. Ще один сильний землетрус стався 7 вересня, тоді загинули близько 70 осіб.