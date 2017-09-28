Южно-Українська АЕС відключила від мережі другий енергоблок

Южно-Українська АЕС, яка входить до структури Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №2 під дією електричних захистів. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«28 вересня 2017 року о 4:22 енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі під дією електричних захистів. Під час перехідних процесів відключення енергоблоку порушень умов та меж безпечної експлуатації не зафіксовано. Обладнання першого та третього енергоблоків ЮУ АЕС працює в заданому режимі», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, радіаційна ситуація на атомній станції відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику перебуває на рівні природних фонових значень, що були виміряні до пуску АЕС.

«На 28 вересня 2017 року радіаційний фон становить 0,08 мкЗв/год. Викиди й скиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - повідомили в прес-службі.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС - розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).