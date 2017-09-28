Світові ціни на нафту в легкому мінусі

Ціни на нафту незначно знижуються зранку в четвер всупереч скороченню запасів сировини в США. Ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,28 відсотка до $57,74 за барель.

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Ф'ючерсні контракти на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,08 за барель, що на 0,12 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень до 22 вересня на 1,8 мільйона барелів - до 470,99 мільйона барелів, тоді як аналітики передбачали зростання на 3,4 мільйона барелів, свідчать дані Управління з енергетичної інформації (EIA).

Чинниками, які стримують підйом ринку, аналітики називають несподіване зростання тижневих запасів бензину в США, а також скорочення запасів дистилятів, що виявилося скромнішим за прогнози.

За даними EIA, запаси бензину збільшилися на 1,1 мільйона барелів до 217,29 мільйона барелів проти прогнозу зниження на 0,9 мільйона барелів.

Інвесторів також турбує вперте зростання нафтовидобутку в США, яке минулого тижня збільшилося до 9,55 мільйонів барелів на добу – рівня, що перевищує той, який спостерігався до того, як ураган "Харві" обрушився на американське узбережжя Мексиканської затоки.

У той же час ринок продовжує отримувати підтримку від прогнозу сталого попиту.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз зростання глобального попиту на нафту в 2017 році до 1,6 мільйона барелів на добу з 1,5 мільйона барелів на добу.

Надлишок сировини на світовому ринку нафти починає скорочуватися за рахунок зростання попиту в Європі і США, а також завдяки скороченню видобутку ОПЕК і країнами, що не входять в картель, випливає з огляду відомства.